LIVE Giro d'Italia 2020, Cervia-Monselice in DIRETTA: sette in fuga, ci sono anche Tonelli, Rota e Ravanelli

12.40 In gruppo lavora la Bora-Hansgrohe di Peter Sagan. 12.36 Già tre minuti di vantaggio per i fuggitivi. 12.32 Questi i nomi dei sette corridori al comando: Simone Ravanelli e Simon Pellaud (Androni-Giocattoli), Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal), Alessandro Tonelli (Bardiani), Lorenzo Rota (Vini-Zabù), Rodrigo Contreras (Astana), Geoffrey Bouchard (Ag2r). 12.27 E' partita la fuga, ne fanno parte sette corridori. 12.20 Antonello Orlando annuncia in DIRETTA su Rai Sport che nessun corridore è risultato positivo ai tamponi fatti tra ieri e oggi. 12.16 Molti vogliono andare in fuga oggi poiché, dato che nel finale ci sono due muri,

