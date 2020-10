Le iene: Roberta Rei positiva al Covid (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le iene colpite dal Covid iniziano ad essere molte: dopo Giulio Golia e Alessia Marcuzzi, ecco l’annuncio. Roberta Rei positiva al Covid Dopo Alessia Marcuzzi (che è tornata però negativa), anche Roberta Rei, conduttrice de Le iene, è positiva al Covid. Lo ha annunciato la stessa conduttrice che non ha dunque preso parte alla puntata del giovedì de ‘Le iene’. Alla conduttrice è stata sostituita dal collega MatteoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lecolpite daliniziano ad essere molte: dopo Giulio Golia e Alessia Marcuzzi, ecco l’annuncio.ReialDopo Alessia Marcuzzi (che è tornata però negativa), ancheRei, conduttrice de Le, èal. Lo ha annunciato la stessa conduttrice che non ha dunque preso parte alla puntata del giovedì de ‘Le’. Alla conduttrice è stata sostituita dal collega MatteoArticolo completo: dal blog SoloDonna

redazioneiene : Milioni di euro di multe annullate a Roma? Indaga @roberta_rei ?? #leiene - zazoomblog : Le Iene Roberta Rei positiva al Covid. «Sto bene ero già in isolamento» - #Roberta #positiva #Covid. #isolamento» - zazoomblog : Le Iene Roberta Rei positiva al Covid. «Sto bene ero già in isolamento» - #Roberta #positiva #Covid. #isolamento» - zazoomblog : Le Iene: Roberta Rei positiva al coronavirus è asintomatica - #Iene: #Roberta #positiva #coronavirus - zazoomblog : Le Iene Roberta Rei positiva al Covid. «Sto bene ero già in isolamento» - #Roberta #positiva #Covid. #isolamento» -