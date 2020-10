Juventus, out Dybala? Scatta l’ora di Morata (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una partita per azzittire gli scettici. 90 minuti per far esplodere una tifoseria titubante. La sfida contro il Crotone rappresentare un banco di prova vitale per Alvaro Morata. Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare infatti, l’amore dei tifosi della Juventus per il loro idolo di pochi anni fa sarebbe svanito a causa di vari motivi. Primo tra tutti sarebbe l’appellativo di “alternativa” con il quale l’iberico sarebbe stato etichettato. Le fumate nere per l’arrivo di Dzeko e Suarez avrebbero deluso fortemente l’ambiente bianconero, insoddisfatto dunque per l’approdo a Torino di un “ripiego”. Ma per l’ex Atletico Madrid sarebbe arrivato il momento di risollevare la testa e, dopo la marea di critiche e l’opaca prova di Roma, la giusta occasione sarebbe finalmente giunta. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una partita per azzittire gli scettici. 90 minuti per far esplodere una tifoseria titubante. La sfida contro il Crotone rappresentare un banco di prova vitale per Alvaro. Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare infatti, l’amore dei tifosi dellaper il loro idolo di pochi anni fa sarebbe svanito a causa di vari motivi. Primo tra tutti sarebbe l’appellativo di “alternativa” con il quale l’iberico sarebbe stato etichettato. Le fumate nere per l’arrivo di Dzeko e Suarez avrebbero deluso fortemente l’ambiente bianconero, insoddisfatto dunque per l’approdo a Torino di un “ripiego”. Ma per l’ex Atletico Madrid sarebbe arrivato il momento di risollevare la testa e, dopo la marea di critiche e l’opaca prova di Roma, la giusta occasione sarebbe finalmente giunta. LEGGI ...

