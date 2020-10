Jessica Antonini derisa dopo Uomini e Donne: “Addosso a te è tutto orrendo” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Jessica Antonini continua ad essere derisa dopo la sua uscita da Uomini e Donne dai tantissimi haters che, costantemente prendono l’iniziativa di insultarla sui social. La ex tronista stanca dei continui commenti negativi decide così di rispondere in modo duro nei confronti di tutte quelle persone che, non nutrono molta simpatia verso di lei. Durante la giornata di ieri infatti, Jessica Antonini decide di repostare nelle sue storie Instagram la conversazione con una signora che, la offende e la deride senza nessun motivo. Così l’ex tronista mostra quanto le persone siano cattive nei suoi confronti ma soprattutto con le persone che, non sconoscono affatto. Cosa è realmente successo e quali sono state le ... Leggi su giornal (Di venerdì 16 ottobre 2020)continua ad esserela sua uscita dadai tantissimi haters che, costantemente prendono l’iniziativa di insultarla sui social. La ex tronista stanca dei continui commenti negativi decide così di rispondere in modo duro nei confronti di tutte quelle persone che, non nutrono molta simpatia verso di lei. Durante la giornata di ieri infatti,decide di repostare nelle sue storie Instagram la conversazione con una signora che, la offende e la deride senza nessun motivo. Così l’ex tronista mostra quanto le persone siano cattive nei suoi confronti ma sopratcon le persone che, non sconoscono affatto. Cosa è realmente successo e quali sono state le ...

