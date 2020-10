Il primo piatto che non ti aspetti: il risotto al pomodoro e scamorza (Di venerdì 16 ottobre 2020) . Il primo che ti proponiamo oggi è semplice da preparare ma di grande soddisfazione. Va bene anche per quelle occasioni in cui gli ospiti ti prendono un po’ in contropiede e devi “inventarti” qualcosa in quattro e quattr’otto. In queste situazioni il risotto è sempre una soluzione elegante, buona e che ci trae d’impiccio con sicurezza quasi matematica. A chi non piace il risotto? Tra l’altro questo piatto ha anche il vantaggio che risulta molto gradito anche ai più piccoli: insomma, i classici due piccioni con una fava. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Per quattro persone ti servono: 400 grammi di riso; 400 millilitri di passata di pomodoro; 200 grammi di scamorza; uno spicchio d’aglio; una cipolla; sale e pepe ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 16 ottobre 2020) . Ilche ti proponiamo oggi è semplice da preparare ma di grande soddisfazione. Va bene anche per quelle occasioni in cui gli ospiti ti prendono un po’ in contropiede e devi “inventarti” qualcosa in quattro e quattr’otto. In queste situazioni ilè sempre una soluzione elegante, buona e che ci trae d’impiccio con sicurezza quasi matematica. A chi non piace il? Tra l’altro questoha anche il vantaggio che risulta molto gradito anche ai più piccoli: insomma, i classici due piccioni con una fava. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Per quattro persone ti servono: 400 grammi di riso; 400 millilitri di passata di; 200 grammi di; uno spicchio d’aglio; una cipolla; sale e pepe ...

Notiziedi_it : Tagliatelle con gamberetti e limone: primo piatto veloce e sano - agrivallesanta : Un primo piatto halloweediano ???? - Marinaliberals : RT @accountnr2: Secondo me la terra non è piatta piatta, sarà più come una fondina da primo piatto o da brodo, altrimenti gli oceani come f… - Linda_wlust92 : [SPAGHETTI CON CREMA DI PEPERONI, OLIVE E PEPE] ?? Un primo piatto facile, veloce ed economico ?? Scopri la ricetta: - tamamochi_ : L'anno scorso quando mi è cascato il piatto in fila a mensa (ovviamente pieno) e ho dovuto richiedere tutto ma in r… -