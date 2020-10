Governo: Boschi, "Senza Iv non c'è maggioranza. Lo dicono i numeri" (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - “Noi non chiediamo il rimpasto: chiediamo che si decida che cosa fare insieme. Un patto di programma, una verifica, un contratto di Governo: qualsiasi nome va bene, l'importante è essere operativi”. In un'intervista a la Repubblica la capogruppo di Italia viva alla Camera, all'obiezione di aver fatto saltare il varo della riforma costituzionale sul voto ai 18enni anche per il Senato, risponde: “Abbiamo semplicemente chiesto un rinvio per una ragione di merito e una di metodo” e nel metodo, rileva, “non è possibile che le riforme si votino Senza un accordo complessivo”. Poi Boschi afferma: “Abbiamo fatto nascere questo Governo contro Salvini, ma essere contro non basta. Vogliamo che la ... Leggi su agi (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - “Noi non chiediamo il rimpasto: chiediamo che si decida che cosa fare insieme. Un patto di programma, una verifica, un contratto di: qualsiasi nome va bene, l'importante; essere operativi”. In un'intervista a la Repubblica la capogruppo di Italia viva alla Camera, all'obiezione di aver fatto saltare il varo della riforma costituzionale sul voto ai 18enni anche per il Senato, risponde: “Abbiamo semplicemente chiesto un rinvio per una ragione di merito e una di metodo” e nel metodo, rileva, “non; possibile che le riforme si votinoun accordo complessivo”. Poiafferma: “Abbiamo fatto nascere questocontro Salvini, ma essere contro non basta. Vogliamo che la ...

