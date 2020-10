Giro d’Italia 2020, Jakob Fuglsang chiarisce la polemica con Nibali: “Mi dispiace molto, è stato un problema di traduzione. Amo l’Italia” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Jakob Fuglsang è stato uno sin qui uno dei protagonisti del Giro d’Italia 2020. Il danese ha accumulato 2’26” di ritardo dalla maglia rosa anche a causa della sfortuna, una foratura nella tappa di Tortoreto gli è costata oltre 1′. Nonostante tutto al momento occupa la decima posizione nella classifica generale ed è ancora in corsa per il podio. Il danese è stato ospite al Processo alla Tappa in onda su Rai 2 dove ha parlato delle polemiche legate ad un suo articolo tradotto in maniera errata, dal quale sarebbero venute fuori parole poco lusinghiere nei confronti dell’Italia: “Qualcuno ha preso alcune frasi dall’articolo e le ha tradotte con Google Translate, così si perde tutto il senso. Non sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020)uno sin qui uno dei protagonisti deld’Italia. Il danese ha accumulato 2’26” di ritardo dalla maglia rosa anche a causa della sfortuna, una foratura nella tappa di Tortoreto gli è costata oltre 1′. Nonostante tutto al momento occupa la decima posizione nella classifica generale ed è ancora in corsa per il podio. Il danese èospite al Processo alla Tappa in onda su Rai 2 dove ha parlato delle polemiche legate ad un suo articolo tradotto in maniera errata, dal quale sarebbero venute fuori parole poco lusinghiere nei confronti dell’Italia: “Qualcuno ha preso alcune frasi dall’articolo e le ha tradotte con Google Translate, così si perde tutto il senso. Non sono ...

