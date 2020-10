Gf Vip, in casa arriva un nuovo concorrente? Dayane e Pierpaolo in “pericolo” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le ultime indiscrezioni sui futuri concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip annunciano l’arrivo di un personaggio con cui Dayane Mello e Pierpaolo Petrelli hanno avuto a che fare. Il Grande Fratello Vip si allungherà fino al prossimo febbraio 2021 e gli autori hanno pensato di far entrare nella casa altri concorrenti in … L'articolo Gf Vip, in casa arriva un nuovo concorrente? Dayane e Pierpaolo in “pericolo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le ultime indiscrezioni sui futuri concorrenti che entreranno nelladel Grande Fratello Vip annunciano l’arrivo di un personaggio con cuiMello ePetrelli hanno avuto a che fare. Il Grande Fratello Vip si allungherà fino al prossimo febbraio 2021 e gli autori hanno pensato di far entrare nellaaltri concorrenti in … L'articolo Gf Vip, inunin “pericolo” proviene da www.meteoweek.com.

Trash___Boy : Su @davidemaggio leggo che i nuovi concorrenti che entreranno nella casa sono in realtà 'vip' che hanno già parteci… - periodicodaily : Grande Fratello Vip-5: Stefano Bettarini entrerà nella casa ~ #GFVIP #GrandeFratelloVip #Bettarini - VicolodelleNews : Anticipazioni ‘#GFVip’ Stasera nella Casa entreranno vip inaspettati che sapranno smuovere per bene le acque e, tra… - SaCe86 : #GFVip 5: Stefano Bettarini starebbe per tornare in casa come concorrente (Rumors)spero sia un ennesima cavolata. I… - Enrico_Liano : RT @FPaffy: A Marzo se avevi febbre in Lombardia: Eri VIP? Ok tampone Eri VNP? Muto a casa Oggi idem, ti dicono aspettiamo qualche giorno… -