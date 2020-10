GF Vip, Adua Del Vesco vittima di stupro a 12 anni: la confessione in diretta (Di sabato 17 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip arriva una scioccante confessione da parte di Adua Del Vesco. La ragazza, convocata in Mistery Room da Alfonso Signorini, rivela di essere stata vittima di stupro quando aveva 12 anni. Parole fortissime che lasciano tutti sgomenti: “Era una persona che conoscevo, che mi ha dato un passaggio in macchina“. La drammatica confessione di Adua Del Vesco: “Avevo 12 anni“ Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip ha lasciato tutti a bocca aperta per alcune scioccanti rivelazioni riguardanti la sua adolescenza. Convocata in Mistery Room da Alfonso Signorini, l’attrice ripercorre in una clip alcune rivelazioni rilasciate in settimana ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip arriva una scioccanteda parte diDel. La ragazza, convocata in Mistery Room da Alfonso Signorini, rivela di essere statadiquando aveva 12. Parole fortissime che lasciano tutti sgomenti: “Era una persona che conoscevo, che mi ha dato un passaggio in macchina“. La drammaticadiDel: “Avevo 12Delal Grande Fratello Vip ha lasciato tutti a bocca aperta per alcune scioccanti rivelazioni riguardanti la sua adolescenza. Convocata in Mistery Room da Alfonso Signorini, l’attrice ripercorre in una clip alcune rivelazioni rilasciate in settimana ...

