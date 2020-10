GdS – Sanchez mette in ansia Conte, ma lui tranquillizza l’Inter (Di venerdì 16 ottobre 2020) Apprensione per Sanchez in casa Inter A poco più di 24 ore dal derby in casa Inter oltre ai positivi al Coronavirus, a preoccupare Conte sono le condizioni di Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato da una radio cilena, il numero 7 nerazzurro avrebbe subito un problema muscolare smentita direttamente dal giocatore al club. “Sanchez ha avuto un contatto ieri mattina con lo staff medico nerazzurro, nel quale non avrebbe segnalato particolari problemi. Ma questo non può far testo, quando si parla di guai muscolari le sensazioni dei calciatori contano fino a un certo punto. Ecco perché oggi si capirà qualcosa di più: è in programma una visita approfondita per l’attaccante. La posizione del club è di ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Apprensione perin casa Inter A poco più di 24 ore dal derby in casa Inter oltre ai positivi al Coronavirus, a preoccuparesono le condizioni di Alexis. Secondo quanto riportato da una radio cilena, il numero 7 nerazzurro avrebbe subito un problema muscolare smentita direttamente dal giocatore al club. “ha avuto un contatto ieri mattina con lo staff medico nerazzurro, nel quale non avrebbe segnalato particolari problemi. Ma questo non può far testo, quando si parla di guai muscolari le sensazioni dei calciatori contano fino a un certo punto. Ecco perché oggi si capirà qualcosa di più: è in programma una visita approfondita per l’attaccante. La posizione del club è di ...

L’ Inter si sta preparando per il derby di Milano, dopo gli impegni dei calciatori con le varie nazionali. Antonio Conte sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione e al momento i punti interrogati ...

