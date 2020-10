Francesco Oppini si infuria con Zorzi al Gf Vip | “Ha santi in Paradiso”

Leggi su chenews

(Di venerdì 16 ottobre 2020)sicon Tommasoi due sono stati protagonisti di una forte discussione proprio nella serata di ieri al Gf Vip. foto facebookE’ successo tutto senza un vero preavviso, i due amici da sempre molto legati sono finiti ai ferri corti dopo un litigio da parte del noto influencer che non è piaciuto per niente al figlio di Alba Parietti. Tutto è cominciato da uno scherzo in cui, con il sostegno di alcuni inquilini della casa, si è dichiarato al suo compagno di avventura con cui fino ad oggi aveva creato un legame speciale che a molti telespettatori ha ricordato quello di Luca Onestini e Raffaello Tonon. Il siparietto, ad ogni modo, non ha ottenuto i risultati sperati creando un vero e proprio caos che è sfociato anche in ...