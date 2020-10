Eriksen gioca poco all’Inter? La risposta di Conte (Di venerdì 16 ottobre 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato di Eriksen nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato di Christian Eriksen nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. «Se all’Inter giochi poco o meno Eriksen non lo so. Secondo me sta giocando il giusto. Io prendo sempre le decisioni per il bene della squadra. Io sono Contento di quello che sta dando all’Inter e di come si sia integrato e credo che anche lui sia felice di lavorare con noi. Ci sarà spazio per lui e per tutti quanti. Sarà una stagione lunga, difficile ed estenuante. Devo fare delle scelte e credo che Eriksen ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Antonio, allenatore dell’Inter, ha parlato dinel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan Antonio, allenatore dell’Inter, ha parlato di Christiannel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. «Se all’Inter giochio menonon lo so. Secondo me stando il giusto. Io prendo sempre le decisioni per il bene della squadra. Io sononto di quello che sta dando all’Inter e di come si sia integrato e credo che anche lui sia felice di lavorare con noi. Ci sarà spazio per lui e per tutti quanti. Sarà una stagione lunga, difficile ed estenuante. Devo fare delle scelte e credo che...

