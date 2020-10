Covid: CR7 'nessun sintomo, spero di tornare presto' (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 16 OTT - Attraverso una diretta Instagram, Cristiano Ronaldo risponde ai migliaia di followers che gli chiedono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: "Sto bene, sono ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 16 OTT - Attraverso una diretta Instagram, Cristiano Ronaldo risponde ai migliaia di followers che gli chiedono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: "Sto bene, sono ...

