Coronavirus, c’è correlazione col gruppo sanguigno: ecco chi si ammala di più (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le persone appartenenti al gruppo sanguigno 0 avrebbero meno probabilità di ammalarsi di Covid-19. È quanto emerge dal doppio studio condotto dalla Società americana di Ematologi e pubblicato sul portale del magazine scientifico Blood Advances. Si può dunque affermare che esiste una correlazione tra gruppo sanguigno ed il nuovo Coronavirus. L’analisi ha infatti evidenziato come le infezioni più gravi siano state riportate dai pazienti con gruppo sanguigno A, mentre quelli del gruppo zero hanno riportato una percentuale significativamente minore rispetto a tutti gli altri. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 1980 pazienti Covid-19, tra Spagna e ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le persone appartenenti al0 avrebbero meno probabilità dirsi di Covid-19. È quanto emerge dal doppio studio condotto dalla Società americana di Ematologi e pubblicato sul portale del magazine scientifico Blood Advances. Si può dunque affermare che esiste unatraed il nuovo. L’analisi ha infatti evidenziato come le infezioni più gravi siano state riportate dai pazienti conA, mentre quelli delzero hanno riportato una percentuale significativamente minore rispetto a tutti gli altri. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 1980 pazienti Covid-19, tra Spagna e ...

NicolaPorro : C’è un motivo per il quale oggi sentiamo ancora una volta la necessità di sottolineare il bene prezioso della liber… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Azzolina: 'Orari diversi? Se c'è riflessione si faccia' #coronavirusitalia - DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic guarito dal #coronavirus C'è l'annuncio di #Zlatan - RaffaeleDeCarl1 : #coronavirus Siamo tutti preoccupati per la ripresa della pandemia, non c'è dubbio, ma l'idea che i luoghi del con… - darkskywriter : Quello che non capisco, per gli stessi identici motivi, è perché i contagi a Milano esplodono ora e non era success… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus c’è Vaccino Covid, Oms: «C’è speranza entro la fine dell’anno» Corriere della Sera