Cerveteri: va a fuoco “Carabetta”, ingenti i danni (FOTO) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ieri sera alle 22:45, a Cerveteri in via Aurelia km 42, quattro Squadre dei Vigili del fuoco del Comando VV.F. di Roma, con l’ausilio di due autobotti e Un’autoscala, sono intervenute per l’incendio di un capannone di articoli per la casa (Carabetta).L’interno dello stesso è stato completamente distrutto dalle fiamme. Nella parte interna del capannone è presente anche un’altra attività di vendita pesce, la quale è stata parzialmente coinvolta. Non ci sono state persone coinvolte. Cerveteri: va a fuoco “Carabetta”, ingenti i danni (FOTO) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ieri sera alle 22:45, ain via Aurelia km 42, quattro Squadre dei Vigili deldel Comando VV.F. di Roma, con l’ausilio di due autobotti e Un’autoscala, sono intervenute per l’incendio di un capannone di articoli per la casa (Carabetta).L’interno dello stesso è stato completamente distrutto dalle fiamme. Nella parte interna del capannone è presente anche un’altra attività di vendita pesce, la quale è stata parzialmente coinvolta. Non ci sono state persone coinvolte.: va a“Carabetta”,) su Il Corriere della Città.

Fiamme nella notte al chilometro 42 di via Aurelia nel erritorio di cerveteri, alle porte di Roma, dove un incendio è divampato in un negozio ...

