Cecchinato-Petrovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Sardegna 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Marco Cecchinato ha centrato la semifinale dell’Atp 250 Forte Village Sardegna Open 2020, superando in tre set lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 4-6 6-1 6-1. Ora per l’azzurro ci sarà il serbo Danilo Petrovic, che ai quarti ha eliminato l’argentino Federico Delbonis. Il match andrà in scena sabato 17 ottobre, con orario da definire: diretta televisiva disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supporto streaming sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell’emittente. Inoltre, Sportface.it proporrà una diretta testuale, con aggiornamenti in tempo reale e conseguenti approfondimenti post-match. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Marcoha centrato ladell’Atp 250 Forte VillageOpen, superando in tre set lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 4-6 6-1 6-1. Ora per l’azzurro ci sarà il serbo Danilo, che ai quarti ha eliminato l’argentino Federico Delbonis. Il match andrà in scena sabato 17 ottobre, conda definire:televisiva disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supportosul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell’emittente. Inoltre, Sportface.it proporrà unatestuale, con aggiornamenti in tempo reale e conseguenti approfondimenti post-match.

Tenis_Central : #SardiniaOpen - Semifinales ???? Petrovic vs. Cecchinato ???? ???? Musetti vs. Djere ???? - sportface2016 : #Cecchinato-#Petrovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale #AtpSardegna 2020 - TennisHandicap1 : Sardinia Open Semifinals Petrovic vs. Cecchinato Musetti vs. Djere - GeorgeSpalluto : Sarà Italia vs Serbia domani a Pula ???? Musetti vs Djere ???? ???? Cecchinato vs Petrovic ???? Petrovic non aveva mai vin… - Luca21013415 : RT @lorenzofares: #Musetti ???? chiama... #Cecchinato ???? risponde! Marco rimonta Ramos ???? 46 61 61 e approda anche lui in SF al #sardiniaope… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecchinato Petrovic Cecchinato-Petrovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Sardegna 2020 Sportface.it Forte Village Sardegna Open: anche Cecchinato in semifinale

È Grand'Italia nel Forte Village Sardegna Open. Dopo Lorenzo Musetti, anche Marco Cecchinato strappa il pass per le semifinali dell'Atp250 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Forte ...

Musetti show: prima semifinale ATP in carriera, ok anche Cecchinato

Grande risultato Alla Sardinia Cup per Lorenzo Musetti che centra la prima semifinale ATP in carriera e ora sogna la prima finale. Bene anche Cecchinato che approda anche lui al penultimo atto del ...

È Grand'Italia nel Forte Village Sardegna Open. Dopo Lorenzo Musetti, anche Marco Cecchinato strappa il pass per le semifinali dell'Atp250 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Forte ...Grande risultato Alla Sardinia Cup per Lorenzo Musetti che centra la prima semifinale ATP in carriera e ora sogna la prima finale. Bene anche Cecchinato che approda anche lui al penultimo atto del ...