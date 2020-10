Casellati | lezione di Costituzione al premier | devi fare i conti col Parlamento

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 ottobre 2020)di corretta applicazione delle norme costituzionali dalla Presidente del Senato, Elisabetta, alGiuseppe Conte. Costui si offenderà di nuovo, farà l'irritato come al solito, ma la seconda carica dello Stato ha pienamente ragione. E ha spiegato le sue motivazioni al Tg2 in serata: "il presidente del Senato non è mettere una medaglietta. E' difendere le prerogative costituzionali". E ha spiegato eloquentemente che cosa vuol dire. "Significa che in una emergenza sanitaria grave che coinvolge tutti i cittadini il governo deve discutere ogni misura con ilche rappresenta gli italiani”. E poi l'affondo: “Venire a discutere dopo le misure non va bene perché il Senato non è un passacarte", ha sottolineato la ...