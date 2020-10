Carrara | chiusura causa restyling Capolavori pronti a volare in Cina

(Di venerdì 16 ottobre 2020) A 5 anni dalla riapertura prende corpo il riallestimento del percorso espositivoIl museo dovrà chiudere alcuni mesi. Avviati contatti per una grande mostra in una città cinese.

Mauri_Carrara : La chiusura serale di 25 mila Bar porta una perdita economica pari a 250 milioni annui (fonte #confcommercio) #mauriziocarrara -

Ultime Notizie dalla rete : Carrara chiusura

La Voce Apuana

Il numero dei nuovi positivi in Toscana sale ancora e quindi fa segnare un nuovo record dall'inizio dell'epidemia. Gli altri si trovano in isolamento a casa, perché privi di sintomi o senza la necessi ...A scatenare la polemica anche la chiusura, da parte del presidente della Regione Campania De Luca, di tutte le scuole fino a fine ottobre. 16 OTTOBRE: 755 NUOVI CASI IN TOSCANA - LEGGI. L'hashtag #chi ...