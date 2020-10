Carolina Morace: vita privata, età, carriera, Instagram, coming out e moglie della ex calciatrice (Di venerdì 16 ottobre 2020) Scopriamo di più sulla vita privata di Carolina Morace, la più forte calciatrice italiana di sempre. Leggenda dello sport, da qualche giorno si parla di lei per motivi che nulla hanno a che vedere con l’attività che l’ha resa celebre. La Morace infatti, un po’ a sorpresa, ha dichiarato a mezzo stampa di essere sposata con una donna. Ecco cosa abbiamo scoperto sul suo conto. Chi è Carolina Morace: età, carriera e Instagram Carolina Morace è nata a Venezia il 5 Febbraio del 1964. Laureata in Giurisprudenza, la Morace esercita la professione di avvocato dal 1998. Il motivo per cui tutti la conoscono però ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 16 ottobre 2020) Scopriamo di più sulladi, la più forteitaliana di sempre. Leggenda dello sport, da qualche giorno si parla di lei per motivi che nulla hanno a che vedere con l’attività che l’ha resa celebre. Lainfatti, un po’ a sorpresa, ha dichiarato a mezzo stampa di essere sposata con una donna. Ecco cosa abbiamo scoperto sul suo conto. Chi è: età,è nata a Venezia il 5 Febbraio del 1964. Laureata in Giurisprudenza, laesercita la professione di avvocato dal 1998. Il motivo per cui tutti la conoscono però ...

Tg3web : Ha giocato e poi guidato la Nazionale italiana di calcio femminile. Oggi Carolina Morace ha deciso di rivelare d'es… - SkyTG24 : Carolina Morace fa coming out: 'Amo una donna. Nel calcio troppa omofobia' - HuffPostItalia : Carolina Morace fa coming out: 'Amo Nicola Jane e voglio un figlio da lei' - OgniMattinaTV8 : ?? INTERVISTA ESCLUSIVA - Carolina Morace “Mi auguro che tutti questi tabù e pregiudizi vengano superati. Quando suc… - clarissa_gmai : RT @davocearispetto: Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più“… -