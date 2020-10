Bake Off 2020: malore per Maria (Di venerdì 16 ottobre 2020) Benedetta Parodi e Maria malore sotto il tendone di Bake Off Italia: nella settima puntata Maria, la concorrente campana entrata in gioco a gara iniziata per sostituire l’infortunata Peperita, proprio come costei è stata portata via da un’ambulanza, dopo aver avvertito un dolore lancinante al fianco sinistro durante lo svolgimento della prova tecnica. La ragazza stava preparando la complicata torta cristalli di frutta a tre piani di Ernst Knam, quando ha iniziato a piangere convulsamente. Benedetta Parodi ha cercato di tranquillizzarla ma non è stato facile perchè Maria, che aveva avuto anche un giramento di testa ed era molto debole, si preoccupava frattanto della prova, che non voleva abbandonare. Gli accertamenti sono stati, però, d’obbligo, e così ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Benedetta Parodi esotto il tendone diOff Italia: nella settima puntata, la concorrente campana entrata in gioco a gara iniziata per sostituire l’infortunata Peperita, proprio come costei è stata portata via da un’ambulanza, dopo aver avvertito un dolore lancinante al fianco sinistro durante lo svolgimento della prova tecnica. La ragazza stava preparando la complicata torta cristalli di frutta a tre piani di Ernst Knam, quando ha iniziato a piangere convulsamente. Benedetta Parodi ha cercato di tranquillizzarla ma non è stato facile perchè, che aveva avuto anche un giramento di testa ed era molto debole, si preoccupava frattanto della prova, che non voleva abbandonare. Gli accertamenti sono stati, però, d’obbligo, e così ...

alwayssyoulouis : io: no ma nessuno parlerà di bake off, non troverò spoiler twitter: NOOO HANNO ELIMINATO ****** ?? - daytbi : @miikhur AAAAAA ADORO MIKKI A BAKE OFF ITALIA >:DDDD - hiddlestovn : io guardando bake off: bella questa torta la torta: è di sara io: :/// - LissyNeumair : L'unica ragione per cui guardavo Bake Off - RobyHemingway : @psycholock Da Bake Off ad Alta Infedeltà il passo è breve Team Maria, Elena e Monia fino alla fine -