9 Monkeys of Shaolin disponibile da oggi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Buka Entertainment e Ravenscourt sono felici di annunciare che il beat 'em up action, 9 Monkeys of Shaolin è ora disponibile per PlayStation®4, Microsoft Xbox®, Nintendo Switch™ e PC in versione fisica e digitale. «Siamo estremamente felici che questo giorno sia finalmente arrivato! I giocatori di tutto il mondo possono immergersi nella leggenda dei monaci Shaolin a partire da ora! » ha dichiarato Dmitry Kachkov, fondatore di Sobaka Studio. «È stato un viaggio lungo ed emozionante durato tre anni e abbiamo utilizzato tutta l'esperienza che ci eravamo guadagnati per creare un gioco unico pieno di avventure, sfide e quella distinta atmosfera calda dei buoni film d'azione di kung fu vecchio stile»

Un Beat 'Em Up che rispecchia tutti i crismi del genere... forse pure troppo. Combattimenti dinamici e molto responsivi, fondamentali per un gioco di questo tipo. Non ci è stato mostrato un comando pe ...

9 Monkeys of Shaolin recensione: dalla Cina con furore

Gli autori di Redeemer si ripresentano con un picchiaduro a scorrimento 3D a base di monaci combattenti e folklore orientale.

