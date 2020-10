Unioncamere: in ottobre previste 282mila assunzioni. Un posto ogni quattro al Sud. Caccia agli informatici, quasi introvabili (Di giovedì 15 ottobre 2020) A ottobre le imprese italiane prevedono di assumere quasi 282.000 persone. Il dato è comunque più basso del 27,9% rispetto all’ottobre 2019. La stima è contenuta nel bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che sottolinea come salga al 13% la quota delle aziende che programmano assunzioni a fronte del 10% di settembre. quasi la metà delle imprese segnala anche problemi di liquidità nei prossimi sei mesi, una quota in miglioramento rispetto al 58% di agosto. Il 32,5% delle figure cercate per le assunzioni è ritenuta dalle aziende di difficile reperimento. In un quadro economico “complessivamente ancora caratterizzato da forte incertezza per l’andamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ale imprese italiane prevedono di assumere282.000 persone. Il dato è comunque più basso del 27,9% rispetto all’2019. La stima è contenuta nel bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato dae Anpal, che sottolinea come salga al 13% la quota delle aziende che programmanoa fronte del 10% di settembre.la metà delle imprese segnala anche problemi di liquidità nei prossimi sei mesi, una quota in miglioramento rispetto al 58% di agosto. Il 32,5% delle figure cercate per leè ritenuta dalle aziende di difficile reperimento. In un quadro economico “complessivamente ancora caratterizzato da forte incertezza per l’andamento ...

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Unioncamere: in ottobre previste 282mila assunzioni. Un posto ogni quattro al Sud. Caccia agli informatici, quasi intr… - clikservernet : Unioncamere: in ottobre previste 282mila assunzioni. Un posto ogni quattro al Sud. Caccia agli informatici, quasi i… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Unioncamere: in ottobre previste 282mila assunzioni. Un posto ogni quattro al Sud. Caccia agli informatici, quasi intr… - Noovyis : (Unioncamere: in ottobre previste 282mila assunzioni. Un posto ogni quattro al Sud. Caccia agli informatici, quasi… - fattoquotidiano : Unioncamere: in ottobre previste 282mila assunzioni. Un posto ogni quattro al Sud. Caccia agli informatici, quasi i… -