Temptation Island, riassunto puntata 14-10-20: il falò di Alberto e Speranza, Carlotta in lacrime (Di giovedì 15 ottobre 2020) La penultima puntata di Temptation Island 2020 ha lasciato l’amaro in bocca a molti telespettatori. Sì, perché nonostante un falò di confronto si sia concluso bene (ovvero quello di Salvo e Francesca), le altre due coppie rimaste in gioco purtroppo non promettono niente di buono. A cominciare da Alberto e Speranza, che sono arrivati al falò con un tradimento conclamato, quello di lui. A Temptation Island si consuma un vero e proprio tradimento Sì, perché nella puntata di mercoledì 14 ottobre 2020, Alberto è andato oltre con la tentatrice di Nunzia. Il ragazzo, fidanzato con Speranza da ben sedici anni, l’ha tradita in diretta. Ha chiesto agli autori di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 ottobre 2020) La penultimadi2020 ha lasciato l’amaro in bocca a molti telespettatori. Sì, perché nonostante un falò di confronto si sia concluso bene (ovvero quello di Salvo e Francesca), le altre due coppie rimaste in gioco purtroppo non promettono niente di buono. A cominciare da, che sono arrivati al falò con un tradimento conclamato, quello di lui. Asi consuma un vero e proprio tradimento Sì, perché nelladi mercoledì 14 ottobre 2020,è andato oltre con la tentatrice di Nunzia. Il ragazzo, fidanzato conda ben sedici anni, l’ha tradita in diretta. Ha chiesto agli autori di ...

Almi__C : Temptation Island solo se fa una diretta mentre lo guarda e commenta tutto in barese. Sarebbe uno spasso?? - alkoritmo : @CinziaBancone Tralascio ogni giudizio su Temptation Island o Uomini e Donne, tutti dovrebbero capire che non esist… - aliceca70 : @MetaErmal Ho capito che stai guardando Temptation Island .... Ermal ma che mi combini? ?? - Hastagitalia : RT @TemptationITA: Il bacio tra Alberto e Nunzia e il falò di confronto di Salvo e Francesca e Alberto e Speranza! Cliccate subito QUI per… - Emanuele4Music : Ascolti tv ieri, 14 ottobre 2020: Italia vs Olanda (25%), Temptation Island 2020 (18,1%), Chi l’ha visto (9,4%) | D… -