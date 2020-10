Stories o Reels: che cosa è meglio per crescere su Instagram? (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per promuovere la sua ultima trovata, Instagram ha deciso di ispirarsi a TikTok per creare i Reels, video con effetti speciali che li rendono irresistibili. Molti utenti, non solo blogger e influencer, ci si sono buttati a capofitto. Visto il successo riscosso fin dalle prime uscite, c’è anche chi pensa di sostituire i Reels alle Stories. Chi utilizza il proprio profilo per guadagnarne in visibilità e conquistare i favori dell’algoritmo, tra Reels e Stories cosa dovrebbe scegliere? “In realtà è sbagliato metterli a confronto. Sono due cose diverse”, spiega Dario Vignali, esperto di social media marketing, che opera soprattutto con celebrity e imprenditori. “Ma se proprio uno deve scegliere, allora in questo ... Leggi su newsagent (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per promuovere la sua ultima trovata,ha deciso di ispirarsi a TikTok per creare i, video con effetti speciali che li rendono irresistibili. Molti utenti, non solo blogger e influencer, ci si sono buttati a capofitto. Visto il successo riscosso fin dalle prime uscite, c’è anche chi pensa di sostituire ialle. Chi utilizza il proprio profilo per guadagnarne in visibilità e conquistare i favori dell’algoritmo, tradovrebbe scegliere? “In realtà è sbagliato metterli a confronto. Sono due cose diverse”, spiega Dario Vignali, esperto di social media marketing, che opera soprattutto con celebrity e imprenditori. “Ma se proprio uno deve scegliere, allora in questo ...

ValeriaCinelli : Reels o Stories: cosa è meglio per crescere su #Instagram? - TBWAItalia : Buon compleanno Instagram, celebriamo i 10 anni del social fotografico più conosciuto con il report settimanale di… - WhatAnEgo : Finora ho menzionato le stories perché i post manco a parlarne, giustamente. A meno che non siano reels, quelli se… - de_martinifabio : Reels o Stories: cosa è meglio per crescere su Instagram? - Malusblade : Reels o Stories: cosa è meglio per crescere su Instagram? | di @speug -

Ultime Notizie dalla rete : Stories Reels Instagram Reels: pro e contro della nuova funzione

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di Instagram Reels, e il loro confronto con TikTok e Instagram Stories nella marketing strategy.

Reels o Stories: cosa è meglio per crescere su Instagram?

Come usare i due strumenti dell'app per migliorare la propria visibilità: i Reels sono più utili per aumentare l'audience, le Stories per fidelizzare i follower ...

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di Instagram Reels, e il loro confronto con TikTok e Instagram Stories nella marketing strategy.Come usare i due strumenti dell'app per migliorare la propria visibilità: i Reels sono più utili per aumentare l'audience, le Stories per fidelizzare i follower ...