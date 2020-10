Sgarbi volgare con Franceska Pepe: ” Inserisco la falange…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il critico d’arte a La Zanzara, il programma di Radio 24 è sconvolgente quando parla di come interpreta il sesso: “Sono come i vecchi omosessuali che sco***o nei cinema e facevano pom**i nei cessi” Vittorio Sgarbi, con il suo solito linguaggio da vero “signore” parla della sua sessualità e fa riferimento anche al rapporto con Franceska Pepe: “Mi saltano addosso con aria affettuosa e…” Sbarbi in radio: sconcertanti rivelazioniArticolo completo: Sgarbi volgare con Franceska Pepe: ” Inserisco la falange…” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il critico d’arte a La Zanzara, il programma di Radio 24 è sconvolgente quando parla di come interpreta il sesso: “Sono come i vecchi omosessuali che sco***o nei cinema e facevano pom**i nei cessi” Vittorio, con il suo solito linguaggio da vero “signore” parla della sua sessualità e fa riferimento anche al rapporto con: “Mi saltano addosso con aria affettuosa e…” Sbarbi in radio: sconcertanti rivelazioniArticolo completo:con: ”la falange…” dal blog SoloDonna

belrafavner : Ho un motivo in più per scappare da Milano. Un presidente di regione che sembra una mummia e adesso vogliono pure m… - trimpa48 : RT @Stefytassinari: @iltrumpo Ma che cos'è? Non esistono più l'educazione ed il rispetto? Nemmeno a certi livelli? Che piaccia o no, è pur… - Laura88439150 : Sgarbi volgare.? Ma quando mai è puro come una pozzanghera - mrovinelli : @LucillaMasini La parola più volgare che hai scritto è Sgarbi - CriCri202020 : RT @Stefytassinari: @iltrumpo Ma che cos'è? Non esistono più l'educazione ed il rispetto? Nemmeno a certi livelli? Che piaccia o no, è pur… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi volgare Sgarbi volgare con Franceska Pepe: ” Inserisco la falange…” SoloDonna Vittorio Sgarbi commenta il nuovo Dpcm: “Conte deve dare via il c*** e non rompere i cog***i

Vittorio Sgarbi, volto noto del piccolo schermo e della politica, non ha apprezzato il nuovo Dpcm del Gorverno Conte e commentandolo si è espresso con parole dure e volgari nei confronti del Premier.

Vittorio Sgarbi, volto noto del piccolo schermo e della politica, non ha apprezzato il nuovo Dpcm del Gorverno Conte e commentandolo si è espresso con parole dure e volgari nei confronti del Premier.