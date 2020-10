Serie C LIVE: le ultime notizie sui gironi A, B, C (Di giovedì 15 ottobre 2020) Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato. Serie C girone A PERGOLETTESE – Tamponi negativi, per tutto il gruppo squadra della Pergolettese, dopo il test effettuato a distanza di 48 ore, da quello di domenica che aveva dato lo stesso esito. Il dirigente, risultato positivo venerdì scorso, e che aveva causato lo spostamento della gara contro il Grosseto, è completamente asintomatico e resta in isolamento, in attesa di effettuare il tampone di controllo al termine dei dieci giorni previsti dal nuovo protocollo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020)C, ledal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni Gli aggiornamenti sui tredellaC: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati,, infortuni, squalifiche e mercato.C girone A PERGOLETTESE – Tamponi negativi, per tutto il gruppo squadra della Pergolettese, dopo il test effettuato a distanza di 48 ore, da quello di domenica che aveva dato lo stesso esito. Il dirigente, risultato positivo venerdì scorso, e che aveva causato lo spostamento della gara contro il Grosseto, è completamente asintomatico e resta in isolamento, in attesa di effettuare il tampone di controllo al termine dei dieci giorni previsti dal nuovo protocollo ...

