Riforma costituzionale e stop ai licenziamenti, scontro nella maggioranza

scontro nella maggioranza sullo stop ai licenziamenti. Patuanelli: "Non sarà prorogato". ROMA – scontro nella maggioranza sullo stop ai licenziamenti. Il ministro Patuanelli ha confermato che la misura non sarà prorogata nel 2021. Una decisione che sembra non essere condivisa da tutta la maggioranza. LeU ha duramente criticato quanto annunciato dal titolare del Mise, con Fratoianni che ha chiesto al Governo di sommare "la mattanza sociale ai problemi sanitari". La questione sarà affrontata nei prossimi vertici di maggioranza.

