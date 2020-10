Reddito di cittadinanza, ecco perché molti poveri restano esclusi (anche secondo l’Inps). E che cosa bisogna cambiare per renderlo più equo (Di giovedì 15 ottobre 2020) I requisiti da rispettare per avere diritto al Reddito di cittadinanza “escludono la maggioranza dei poveri (variamente definiti)”. E il risultato è che, su circa 9 milioni di persone che si trovano in povertà relativa, solo il 14% lo riceve. Sono alcune delle conclusioni a cui è arrivato un economista della Direzione studi dell’Inps valutando l’impatto della misura ora arrivata al giro di boa dei primi 18 mesi. Con il Covid che moltiplica le situazioni di indigenza, è cruciale non solo rafforzare l’inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro ma anche intervenire sugli aspetti che la rendono poco efficiente nel raggiungere l’obiettivo primario: ridurre la povertà. “Meno male che il Reddito c’era, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) I requisiti da rispettare per avere diritto aldi“escludono la maggioranza dei(variamente definiti)”. E il risultato è che, su circa 9 milioni di persone che si trovano in povertà relativa, solo il 14% lo riceve. Sono alcune delle conclusioni a cui è arrivato un economista della Direzione studi dell’Inps valutando l’impatto della misura ora arrivata al giro di boa dei primi 18 mesi. Con il Covid cheplica le situazioni di indigenza, è cruciale non solo rafforzare l’inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro maintervenire sugli aspetti che la rendono poco efficiente nel raggiungere l’obiettivo primario: ridurre la povertà. “Meno male che ilc’era, ...

