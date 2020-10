Ranieri non ha detto che per vincere uno scudetto «in Italia non ci vogliono i calciatori adatti, ma i poteri giusti» (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’8 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto dell’allenatore Claudio Ranieri e riporta una sua presunta dichiarazione, rilasciata nel 2016 dopo la vittoria del campionato inglese quando era alla guida del Leicester City. «Se ho pianto? Sì, ho pianto. E non me ne vergogno! Perché qui in Inghilterra per vincere uno scudetto non ci vogliono i poteri, ma i calciatori adatti. In Italia non ci vogliono i calciatori adatti, ma i poteri giusti. E se li hai, puoi vincere anche 50 scudetti, ma alla fine non piangi… perché sai che hai barato. Chi bara non ha sentimenti, ... Leggi su facta.news (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’8 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto dell’allenatore Claudioe riporta una sua presunta dichiarazione, rilasciata nel 2016 dopo la vittoria del campionato inglese quando era alla guida del Leicester City. «Se ho pianto? Sì, ho pianto. E non me ne vergogno! Perché qui in Inghilterra peruno scunon ci, ma i. Innon ci, ma i. E se li hai, puoianche 50 scudetti, ma alla fine non piangi… perché sai che hai barato. Chi bara non ha sentimenti, ...

GENOVA - La Sampdoria si prepara alla sfida con la Lazio, in programma sabato alle a Marassi. I blucerchiati vorrebbero proseguire sulla strada buona imboccata a Firenze, con una vittoria convincente ...

In Nazionale il numero 7 giallorosso ha dimostrato ancora una volta tutta la sua duttilità tattica, uno spunto di riflessione soprattutto per il ...

