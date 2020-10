“Ragazzi, io ho le fonti ufficiali. Purtroppo siamo vicini al Lockdown”: ancora audio bufala (Di giovedì 15 ottobre 2020) In un certo senso siamo ritornati a marzo: nel periodo in cui noi di Bufale.net eravamo costretti ad ascoltare a ripetizioni audio come “Ragazzi, io ho le fonti ufficiali. Purtroppo siamo vicini al Lockdown”. Una versione moderna del supplizio di Sisifo, la rincorsa a persone con improbabili zii, cugini, parenti pronti ad annunciare sventure. Ed ecco che quando ci hanno mandato un audio con la solita, l’ennesima voce rassicurante e femminile dalla cadenza popolare ed un vago accento Laziale, sapevamo come sarebbe finita. “Ragazzi, io ho le fonti ufficiali. Purtroppo siamo vicini al lockdown! Ci hanno già lo stato d’allerta parecchi ... Leggi su bufale (Di giovedì 15 ottobre 2020) In un certo sensoritornati a marzo: nel periodo in cui noi di Bufale.net eravamo costretti ad ascoltare a ripetizionicome “Ragazzi, io ho leal Lockdown”. Una versione moderna del supplizio di Sisifo, la rincorsa a persone con improbabili zii, cugini, parenti pronti ad annunciare sventure. Ed ecco che quando ci hanno mandato uncon la solita, l’ennesima voce rassicurante e femminile dalla cadenza popolare ed un vago accento Laziale, sapevamo come sarebbe finita. “Ragazzi, io ho leal lockdown! Ci hanno già lo stato d’allerta parecchi ...

