Psg, primo allenamento per Moise Kean (Di giovedì 15 ottobre 2020) Arrivato al Paris Saint Germain nelle ultime ore di mercato, Moise Kean ha dovuto aspettare qualche giorno prima di assaporare l'atmosfera parigina. L'ex Juve ha prima risposto alla convocazione con l'Italia di Roberto Mancini e solo oggi ha potuto indossare per la prima volta la maglia del Psg, al suo primo allenamento con i suoi nuovi compagni come dimostrato dalle immagini pubblicate dal twitter ufficiale del Psg. Bienvenue au Centre Ooredoo 𝙼𝚘𝚒𝚜𝚎 𝙺𝚎𝚊𝚗 pic.twitter.com/YPVrHqMjWX — Paris Saint-Germain (@PSG inside) October 15, 2020

