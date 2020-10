Napoli, Bakayoko: “Gattuso un padre già al Milan. La squadra azzurra è strepitosa” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un centrocampista esperto per il tecnico del Napoli è Tiemoue Bakayoko, che però non gioca da sette mesi. Le parole dell'ex Milan che oggi ha parlato alla radio ufficiale del club. "Sono molto contento di stare qui, la squadra è strepitosa con me. Mi trovo molto bene con i compagni e sono felice della mia nuova casa", ha detto il neo-centrocampista del Napoli, voluto fortemente da Rino Gattuso. "È stato lui a convincermi", ha ammesso Bakayoko. "Approfitto per ringraziarlo per avermi fatto scegliere il Napoli". Gattuso lo ha voluto per poter dare sfogo alla sua idea tattica, quel 4-2-3-1 che ha sostenuto con riserva per la mancanza di un mediano incontrista, che sapesse assicurare fisicità e abilità nel gioco aereo. ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un centrocampista esperto per il tecnico delè Tiemoue, che però non gioca da sette mesi. Le parole dell'exche oggi ha parlato alla radio ufficiale del club. "Sono molto contento di stare qui, laè strepitosa con me. Mi trovo molto bene con i compagni e sono felice della mia nuova casa", ha detto il neo-centrocampista del, voluto fortemente da Rino Gattuso. "È stato lui a convincermi", ha ammesso. "Approfitto per ringraziarlo per avermi fatto scegliere il". Gattuso lo ha voluto per poter dare sfogo alla sua idea tattica, quel 4-2-3-1 che ha sostenuto con riserva per la mancanza di un mediano incontrista, che sapesse assicurare fisicità e abilità nel gioco aereo. ...

SportRepubblica : Napoli, Bakayoko: ''Qui per Gattuso, sono pronto per giocare'' - StraNotizie : Napoli, Bakayoko: ''Qui per Gattuso, sono pronto per giocare'' - tuttonapoli : Bakayoko a Sky: 'Che bello giocare al Napoli, possiamo puntare allo scudetto!' - ItaSportPress : Napoli, Bakayoko: 'Gattuso un padre già al Milan. La squadra azzurra è strepitosa' - - RepSscNapoli : Napoli, Bakayoko: ''Qui per Gattuso, sono pronto per giocare'' -