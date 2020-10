Mara Venier annuncio choc | lascia Domenica In?

Leggi su trendit

(Di giovedì 15 ottobre 2020) In occasione del suo 70esimo compleanno che festeggerà tra qualche giorno, il settimanale Oggi ha intervistato e dedicato la copertina alla storica conduttrice diIn. La Signora dellaha parlato dell’esperienza di essere nonna, dichiarando: “Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, “non-na”, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio.” La ziaha poi ripercorso le tappe della sua carriera e ammette che le ultime due stagioni di ...