Magliocca | continua la programmazione di lavori per la sicurezza delle strade

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Con decreto monocratico presidenziale n. 257 del 14 Ottobre 2020, la Provincia di Caserta, guidata da Giorgio, ha approvato la progettazione preliminare, per un importo complessivo di euro 1.401.100,91, perdi manutenzione straordinaria sulla S.P. n. 21 “Cancello Arnone – Cappella Reale” al Km. 3+310, per l’anno 2021. Gli interventi tecnici in progetto rientrano nell’apposito finanziamento del MinisteroInfrastrutture e dei Trasporti, destinato a programmi straordinari di manutenzione della rete viariaProvince, Città Metropolitane, per gli anni 2020,2021,2022,2023 e 2024. In particolare, l’intervento tecnico riguarderàdi pulizia scarpate, risanamento del ...