L'Italia è tra le nazioni con gli ecosistemi più fragili e minacciati

Gli ecosistemi naturali costituiscono una fonte di ricchezza fondamentale per tutti i paesi del mondo. E se vengono danneggiati dai cambiamenti climatici l'economia ne risente in maniera preoccupante.

Il nostro paese è nella classifica dei 20 paesi con un’economia messa maggiormente a rischio dal deterioramento degli ecosistemi naturali ...

La prevenzione non va in lockdown

Il 17 e 18 ottobre si terrà a porte chiuse la 10a edizione di Tennis & friends, manifestazione dedicata alla cultura della prevenzione e dello sport. 17 strutture sanitarie e 71 ambulatori saranno ape ...

