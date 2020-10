La Stampa: Mastrandrea non ha preso in considerazione pandemia, contagi e rischi di focolaio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non esiste alcuna causa di forza maggiore, per il giudice Mastrandrea, che avrebbe vietato al Napoli di recarsi a Torino per affrontare la Juve Il club di Aurelio De Laurentiis ha scelto di non giocare prima dello stop della Asl. Questa in definitiva la sua decisione finale che ha significato una sconfitta per 3-0 a tavolino per gli azzurri. È chiaro che questo è solo il primo atto di una lunga battaglia che segnerà in ogni caso un precedente in Serie A, un primo scontro che, scrive oggi la Stampa, assegna un punto ingombrante alle disposizioni che regolano il pallone al tempo del Covid. Protocollo Figc 1, Asl 0 dunque in questo momento dove la pandemia, i contagi e il rischio di focolaio, non sono stati assolutamente presi in considerazione dal ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non esiste alcuna causa di forza maggiore, per il giudice, che avrebbe vietato al Napoli di recarsi a Torino per affrontare la Juve Il club di Aurelio De Laurentiis ha scelto di non giocare prima dello stop della Asl. Questa in definitiva la sua decisione finale che ha significato una sconfitta per 3-0 a tavolino per gli azzurri. È chiaro che questo è solo il primo atto di una lunga battaglia che segnerà in ogni caso un precedente in Serie A, un primo scontro che, scrive oggi la, assegna un punto ingombrante alle disposizioni che regolano il pallone al tempo del Covid. Protocollo Figc 1, Asl 0 dunque in questo momento dove la, ie ilo di, non sono stati assolutamente presi indal ...

