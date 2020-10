JuveNapoli. Ingiustizia è fatta. Gattuso niente alibi. Vincere contro l’Atalanta per non perdere lo scudetto in albergo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Rino Gattuso è chiamato a salvare la stagione del Napoli da JuveNapoli. Il contraccolpo negativo del primo verdetto negativo su JuveNapoli potrebbe avere ripercussioni drammatiche sul campionato degli azzurri. Nel recente passato del Napoli, mister Sarri contribuì in modo decisivo a far perdere lo scudetto del Napoli dichiarandolo smarrito in un albergo di Firenze dopo un discusso arbitraggio di Inter – Juventus 2 a 3. Quel Napoli che la settimana prima aveva sbancato lo Stadium di Torino, avvilito dal match di San Siro visto in un albergo di Firenze, si sciolse come neve al sole il giorno successivo perdendo 3 a 0 contro la Fiorentina. Gli azzurri persero la sfida scudetto JuveNapoli essendosi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Rinoè chiamato a salvare la stagione del Napoli da. Il contraccolpo negativo del primo verdetto negativo supotrebbe avere ripercussioni drammatiche sul campionato degli azzurri. Nel recente passato del Napoli, mister Sarri contribuì in modo decisivo a farlodel Napoli dichiarandolo smarrito in undi Firenze dopo un discusso arbitraggio di Inter – Juventus 2 a 3. Quel Napoli che la settimana prima aveva sbancato lo Stadium di Torino, avvilito dal match di San Siro visto in undi Firenze, si sciolse come neve al sole il giorno successivo perdendo 3 a 0la Fiorentina. Gli azzurri persero la sfidaessendosi ...

Ultime Notizie dalla rete : JuveNapoli Ingiustizia JuveNapoli. Ingiustizia è fatta. Gattuso niente alibi. Vincere contro l'Atalanta per non perdere lo scudetto in albergo OptiMagazine IL PARERE - Bucchioni: "Juve-Napoli? La partita per me sarà rigiocata e non ci sarà il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Un ricordo di Gianfranco De Laurentiis:"Sono molto legato agli anni Ottanta, perché cominc ...

Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus. Se c'è un qualcosa che si fa fatica ad accettare è un certo classismo dell' epidemia che può colpire un anziano malandato che rischierà la pelle oppure il fi ...

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Un ricordo di Gianfranco De Laurentiis:"Sono molto legato agli anni Ottanta, perché cominc ...Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus. Se c'è un qualcosa che si fa fatica ad accettare è un certo classismo dell' epidemia che può colpire un anziano malandato che rischierà la pelle oppure il fi ...