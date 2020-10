Juve-Napoli, Marchisio ritratta: “3-0 per i bianconeri giusto, chi sbaglia paga” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Clamoroso dietro front dell’ex bianconero che si dice ora favorevole alla punizione inflitta al Napoli Fanno discutere le ultime dichiarazioni di Claudio Marchisio. L’ex bianconero … L'articolo Juve-Napoli, Marchisio ritratta: “3-0 per i bianconeri giusto, chi sbaglia paga” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 ottobre 2020) Clamoroso dietro front dell’ex bianconero che si dice ora favorevole alla punizione inflitta alFanno discutere le ultime dichiarazioni di Claudio. L’ex bianconero … L'articolo: “3-0 per i, chipaga” proviene da ForzAzzurri.net.

juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - ZZiliani : Morale della favola: ASL Napoli batte ASL Torino 3-0. Note: Napoli ha impedito ai giocatori di Gattuso di portare l… - sportli26181512 : De Siervo: 'Juve-Napoli? Come Lega non potevamo rimandarla': L'amministratore delegato: 'A Napoli c'è stato un cort… - dybala_stan : Se si rigioca juve napoli si crea un caso, e si dovranno rigiocare tutte, il campionato non andrà mai avanti cosi -