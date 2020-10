Jack lo squartatore e le vittime dimenticate (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un nuovo studio sulle cinque assassinate nel 1888 a Londra. "Tutti si sono concentrati sul killer, ma va restituita dignità a quelle donne" Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un nuovo studio sulle cinque assassinate nel 1888 a Londra. "Tutti si sono concentrati sul killer, ma va restituita dignità a quelle donne"

Jack lo Squartatore e il criminal profiling, la presentazione del libro del professore Luca Marrone

Avezzano. “Jack lo Squartatore e il criminal profiling. L’analisi criminologica dei delitti di Whitechapel” è l’ultimo libro, in ordine di tempo, scritto dal professore Luca Marrone, crimonologo origi ...

