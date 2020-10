Grey’s Anatomy Cristina Yang torna nell’ultima stagione? “Non so…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una delle protagoniste più amate di Grey’s Anatomy è stata nuovamente interrogata da Entertainment Tonight su un suo possibile ritorno nella serie; vediamo insieme cosa ha dichiarato Sandra Oh. Come già accaduto dal lontano 2014 l’attrice non ha mancato di rispondere alla domanda di rito sulla sua ricomparsa nella stagione finale. Dunque, rivedremo Cristina Yang negli episodi di chiusura del medical drama? Sandra Oh tornerà in Grey’s Anatomy L’avevamo vista anni addietro abbandonare i corridoi del Grey Sloan Memorial per trasferirsi in Svizzera, dopo aver ottenuto il titolo di primario di chirurgia cardiotoracica. Dopo 6 lunghi anni, i fan affezionati sperano ancora nel suo ritorno in scena. Nel corso della video intervista rilasciata a Entertainment ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una delle protagoniste più amate di Grey’sè stata nuovamente interrogata da Entertainment Tonight su un suo possibile ritorno nella serie; vediamo insieme cosa ha dichiarato Sandra Oh. Come già accaduto dal lontano 2014 l’attrice non ha mancato di rispondere alla domanda di rito sulla sua ricomparsa nellafinale. Dunque, rivedremonegli episodi di chiusura del medical drama? Sandra Oh tornerà in Grey’sL’avevamo vista anni addietro abbandonare i corridoi del Grey Sloan Memorial per trasferirsi in Svizzera, dopo aver ottenuto il titolo di primario di chirurgia cardiotoracica. Dopo 6 lunghi anni, i fan affezionati sperano ancora nel suo ritorno in scena. Nel corso della video intervista rilasciata a Entertainment ...

AIexandra___bb : RT @LeveHome: @federicars @ValdanoMarco @AIexandra___bb oh, a grey's anatomy de noi altri.. rileggi quello che ha scritto lui e quello che… - MaryWinner6 : RT @LeveHome: @federicars @ValdanoMarco @AIexandra___bb oh, a grey's anatomy de noi altri.. rileggi quello che ha scritto lui e quello che… - CleliaV_ : Grey's Anatomy è una droga - parrilla_smile : Nera perché non ho ancora le note su Twitter, ?????? ho bisogno di lamentarmi su grey’s anatomy con i vocali - tinkerbxell : @__bitchin_ grey’s anatomy con mia madre ma sempre episodi sparsi, non l’ho mai vista per intero ma vorrei tanto -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Derek Shepherd torna a Grey's Anatomy: l'appuntamento è per il sesto episodio Giornalettismo.com