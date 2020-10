Giro d’Italia 2020, pagelle di oggi: Almeida e la Deceuninck fanno sempre più paura. Trek-Segafredo e Astana bocciate (Di giovedì 15 ottobre 2020) pagelle DODICESIMA TAPPA Giro D’ITALIA 2020 Jhonatan Narvaez, 10: dopo il ritiro forzato del capitano Geraint Thomas, la Ineos Grenadiers si è reinventata alla grande tra Filippo Ganna e quest’oggi con un altro giovane come Narvaez, nuovamente mattatore in terra romagnola dopo aver conquistato la Coppi e Bartali. Ha vinto nel suo stile, e ha esaltato ancora di più il grande coraggio e la prova di forza della formazione britannica. Mark Padun, 9: l’ucraino dal cuore italiano non ha nulla da recriminare. Ha svolto una tappa praticamente perfetta. Peccato per quella foratura che ha infranto i suoi sogni di gloria. Avrà spazio per poter recuperare. Joao Almeida e la Deceuninck-Quick Step, 9: sempre più bella la ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020)DODICESIMA TAPPAD’ITALIAJhonatan Narvaez, 10: dopo il ritiro forzato del capitano Geraint Thomas, la Ineos Grenadiers si è reinventata alla grande tra Filippo Ganna e quest’con un altro giovane come Narvaez, nuovamente mattatore in terra romagnola dopo aver conquistato la Coppi e Bartali. Ha vinto nel suo stile, e ha esaltato ancora di più il grande coraggio e la prova di forza della formazione britannica. Mark Padun, 9: l’ucraino dal cuore italiano non ha nulla da recriminare. Ha svolto una tappa praticamente perfetta. Peccato per quella foratura che ha infranto i suoi sogni di gloria. Avrà spazio per poter recuperare. Joaoe la-Quick Step, 9:più bella la ...

