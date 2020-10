GF Vip | Svelato il Compenso di Elisabetta Gregoraci!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Quanti soldi guadagnaGregoraci al Grande Fratello Vip 5? Ecco qual è la cifra riservata per la concorrente più nota di questa edizione del reality show di Canale 5.Gregoraci: ecco quanti soldi guadagna grazie al Grande Fratello Vip 5 Questa quinta edizione del Grande Fratello Vip sta incuriosendo tantissimi telespettatori ma quando si parla di denaro anche chi non segue così appassionatamente il reality show ci tiene a scoprire qualcosa in più. Al GF Vip 5 èGregoraci la concorrente più pagata e sicuramente ce lo aspettavamo un po’ tutti visto e considerato che la notorietà è evidente. Difficilmente una donna come la Gregoraci decide di partecipare ad un reality show televisivo per questione di soldi. Sono anni che lavora in televisione. Il ...