Fabrizio Corona, i giudici non ascoltano le sue parole. Dovrà scontare 9 mesi già scontati (Di giovedì 15 ottobre 2020) I nove mesi sono da fare di nuovo dicono i giudici a Fabrizio Corona. E dunque tutto da capo. Il periodo in affidamento terapeutico non vale, a causa delle sue violazioni. Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. Lo ha deciso … L'articolo Fabrizio Corona, i giudici non ascoltano le sue parole. Dovrà scontare 9 mesi già scontati proviene da leggilo.org.

