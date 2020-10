DOC nelle tue mani anticipazioni prima puntata (seconda parte), Andrea organizza un matrimonio in reparto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc nelle tue mani anticipazioni prima puntata, Luca Argentero torna stasera in tv su Rai 1 Luca Argentero è pronto a tornare stasera in tv su Rai nei panni del dottor Andrea Fanti. La scorsa primavera la prima parte ha registrato ascolti record ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doctue, Luca Argentero torna stasera in tv su Rai 1 Luca Argentero è pronto a tornare stasera in tv su Rai nei panni del dottorFanti. La scorsavera laha registrato ascolti record ...

bestfictionever : Quanto ne sai di Doc - Nelle tue mani - SoloLibri : Doc – Nelle tue mani torna in tv: storia vera e libri del dottor Piccioni: @FOLLOWTHEBOOKS_ #DocNelleTueMani #Rai1… - VicolodelleNews : #DOCNelleTueMani , anticipazioni puntata in onda questa sera: Andrea vuole riconquistare la sua ex moglie Agnese… C… - badtasteit : #DOCNelletuemani: arriva la versione americana della serie con Luca Argentero - Ikaroixxx : RT @FASTWEB: Con @LuxVide, Rai e @TheStoryLab, porteremo la tecnologia #Fastweb nella serie che emoziona l’Italia: con collegamenti a banda… -