DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Fuglsang rientra, ora l’ultimo GPM! Piove e fa freddo (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 Sfortunatissimo anche Clarke. Ha forato ed è stato costretto a cambiare la bici. 16.02 Subito Clarke torna a perdere dalla coppia di testa. L’australiano è a 50″. A 2’52” un altro gruppetto con i fuggitivi della prima ora, poi a 6’54” il gruppo maglia rosa. oggi, dunque, i favoriti non avranno a disposizione abbuoni da spartirsi. 16.01 INIZIATA LA SALITA FINALE! 16.00 Clarke sta guadagnando, si trova a 30″ da Narvaez e Padun. L’australiano sta dando tutto, ma a breve in salita farà nuovamente tanta fatica! 15.58 Fuglsang, con grande fatica, sta rientrando sui favoriti dopo la foratura. 15.57 Fra 3 km i fuggitivi inizieranno l’ultimo GPM di giornata, Gorolo-San Giovanni in Galilea. ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.03 Sfortunatissimo anche Clarke. Ha forato ed è stato costretto a cambiare la bici. 16.02 Subito Clarke torna a perdere dalla coppia di testa. L’australiano è a 50″. A 2’52” un altro gruppetto con i fuggitivi della prima ora, poi a 6’54” il gruppo maglia rosa., dunque, i favoriti non avranno a disposizione abbuoni da spartirsi. 16.01 INIZIATA LA SALITA FINALE! 16.00 Clarke sta guadagnando, si trova a 30″ da Narvaez e Padun. L’australiano sta dando tutto, ma a breve in salita farà nuovamente tanta fatica! 15.58, con grande fatica, stando sui favoriti dopo la foratura. 15.57 Fra 3 km i fuggitivi inizieranno l’ultimo GPM di giornata, Gorolo-San Giovanni in Galilea. ...

