"Di Stefano" diventa "Of Stefano" sul sito della Farnesina, il web: "È Google Translate?" (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Il sottosegretario Manlio Di Stefano esprime grande soddisfazione”. Inizia così il titolo italiano, lineare e senza errori, di un comunicato apparso sul sito del Ministero degli Esteri nelle scorse ore. A fare notizia, invece, È la sua meno corretta traduzione: “great satisfaction of the Undersecretary Of Stefano”, in cui “di” del cognome diventa erroneamente “of”. Un particolare che ha portato gli utenti social ad ipotizzare un uso disattento di Google Translate.Come riporta Il Foglio, il messaggio comparso sul sito della Farnesina È stato poi rimosso e sostituito con una versione corretta, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Il sottosegretario Manlio Diesprime grande soddisfazione”. Inizia così il titolo italiano, lineare e senza errori, di un comunicato apparso suldel Ministero degli Esteri nelle scorse ore. A fare notizia, invece,; la sua meno corretta traduzione: “great satisfaction of the Undersecretary Of”, in cui “di” del cognomeerroneamente “of”. Un particolare che ha portato gli utenti social ad ipotizzare un uso disattento di.Come riporta Il Foglio, il messaggio comparso sul; stato poi rimosso e sostituito con una versione corretta, ma ...

Giorgiolaporta : Abbiamo un Ministro degli Esteri #DiMaio che non sa l'inglese e usa #GoogleTraslate che gli traduce in #OfStefano i… - ilfoglio_it : Il sottosegretario Di Stefano diventa 'Of' Stefano, il vice perfetto per Luigi 'Of' Maio. Galeotto fu Google Transl… - HuffPostItalia : 'Di Stefano' diventa 'Of Stefano' sul sito della Farnesina, il web: 'È Google Translate?' - francetomm : RT @ilgiornale: Figuraccia del Ministero degli Esteri: Manlio Di Stefano, il vice di Di Maio, diventa 'Of Stefano'. Lo scivolone rimane onl… - IlariaC79192439 : RT @Giorgiolaporta: Abbiamo un Ministro degli Esteri #DiMaio che non sa l'inglese e usa #GoogleTraslate che gli traduce in #OfStefano il co… -

Il messaggio comparso sul sito del Ministero degli Esteri è stato poi rimosso e sostituito con una versione corretta, ma lo screenshot-testimonianza dell’errore era già stato fatto e diffuso sul web ...

