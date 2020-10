Coronavirus. Le mascherine sono solo un simbolo e non proteggono? I No Mask e le fonti, un rapporto fallito (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Il farmacista Stefano Montanari, assieme ad altri sodali, hanno recentemente pubblicato dei post Facebook che hanno un certo interesse per noi, nel senso che mostrano palesemente come il loro pubblico di riferimento sia stato disabituato a controllare le fonti. Questi hanno assorbito una storia fittizia, che non corrisponde alla realtà, nemmeno quando si deve tener conto delle linee guida emesse dagli enti competenti, riguardo all’uso delle mascherine come deterrente alla diffusione del nuovo Coronavirus, e il ruolo degli asintomatici. Indice: Il non senso sul ruolo delle mascherine Il non senso sui CDC e le mascherineIl non senso sulla sospensione del vaccino Johnson & ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020), ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Il farmacista Stefano Montanari, assieme ad altri sodali, hanno recentemente pubblicato dei post Facebook che hanno un certo interesse per noi, nel senso che mostrano palesemente come il loro pubblico di riferimento sia stato disabituato a controllare le. Questi hanno assorbito una storia fittizia, che non corrisponde alla realtà, nemmeno quando si deve tener conto delle linee guida emesse dagli enti competenti, riguardo all’uso dellecome deterrente alla diffusione del nuovo, e il ruolo degli asintomatici. Indice: Il non senso sul ruolo delleIl non senso sui CDC e leIl non senso sulla sospensione del vaccino Johnson & ...

Agenzia_Entrate : #Covid19 Via libera a #Iva agevolata su cessioni beni anti #coronavirus. OK all'esenzione per i #termoscanner. Agev… - Agenzia_Ansa : Dalla mascherine alle multe, ecco le regole #Covid #Coronavirus #ANSA - LegaSalvini : CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI IN PIAZZA VIOLANO LA LEGGE SU MASCHERINE E DISTANZIAMENTO: 'DOV'È IL LANCIAFIAM… - capoccione67 : RT @Acidelius: Come avevo scritto qualche giorno fa, sono proprio le mascherine a trasmettere il virus #Amen - juannepili : Un esempio di come i No Mask utilizzano le fonti: parzialmente per far credere di aver ragione #CoronaVirusFacts -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mascherine CORONAVIRUS: MASCHERINE, fanno CALARE i CONTAGI, ma ATTENZIONE a due particolari. Ecco le RISPOSTE dell'ESPERTO iLMeteo.it Sassari, sanzionato dalla Polizia Stradale per 21.000 euro un rivenditore "abusivo" di auto

per i Presidenti di consiglio di circolo e istituto occorre"buon senso" Sassari.Dal ragazzo senza mascherina che vuole usare il tram al locale stracolmo:erogate 33 sanzioni Covid-19. In Sardegna sono ...

Covid e lockdown: Marzo ci ha salvati, Agosto ci ha rovinati

Walter Ricciardi e Giorgio Sestili ci spiegano perché in Italia stiamo ancora meglio degli altri paesi ma il "vantaggio" ormai sta svanendo. "Servono azioni decise per evitare un altro lockdown già tr ...

per i Presidenti di consiglio di circolo e istituto occorre"buon senso" Sassari.Dal ragazzo senza mascherina che vuole usare il tram al locale stracolmo:erogate 33 sanzioni Covid-19. In Sardegna sono ...Walter Ricciardi e Giorgio Sestili ci spiegano perché in Italia stiamo ancora meglio degli altri paesi ma il "vantaggio" ormai sta svanendo. "Servono azioni decise per evitare un altro lockdown già tr ...