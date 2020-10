Coronavirus, contagi sopra 8.000: tremenda crescita nel numero dei morti (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’illusione è durata poco: mentre la maggior parte dei Paesi Europei era già precipitata in una seconda ondata fatta di un tremendo aumento del numero dei contagi da Covid-19, l’Italia sembrava riuscire a tamponare l’emergenza Coronavirus. Ora non più: nel giro di una settimana i casi sono cresciuti di quasi 1000 unità al giorno e già ieri è stato superato il numero massimo di contagi giornalieri di marzo. Anche nel bollettino di oggi, i numeri sono preoccupantemente al rialzo. Coronavirus, il bollettino del 15 ottobre A fine luglio erano poche centinaia. Oggi, 15 ottobre, si sono registrati 8.804 nuovi casi da Coronavirus. Sono circa 1.500 in più di ieri, per un aumento costante che fa ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’illusione è durata poco: mentre la maggior parte dei Paesi Europei era già precipitata in una seconda ondata fatta di un tremendo aumento deldeida Covid-19, l’Italia sembrava riuscire a tamponare l’emergenza. Ora non più: nel giro di una settimana i casi sono cresciuti di quasi 1000 unità al giorno e già ieri è stato superato ilmassimo digiornalieri di marzo. Anche nel bollettino di oggi, i numeri sono preoccupantemente al rialzo., il bollettino del 15 ottobre A fine luglio erano poche centinaia. Oggi, 15 ottobre, si sono registrati 8.804 nuovi casi da. Sono circa 1.500 in più di ieri, per un aumento costante che fa ...

