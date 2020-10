Ciclismo, si ferma anche Quintana: dovrà operarsi al ginocchio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Mentre il Giro d'Italia prosegue, a Cesenatico vittoria di Narvaez , per alcuni ciclisti di fama internazionale la stagione finisce qui. Da un lato Fabio Aru non sarà alla Vuelta e non rinnoverà con ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Mentre il Giro d'Italia prosegue, a Cesenatico vittoria di Narvaez , per alcuni ciclisti di fama internazionale la stagione finisce qui. Da un lato Fabio Aru non sarà alla Vuelta e non rinnoverà con ...

SassiLive : GIRO D’ITALIA 2020, CORONAVIRUS FERMA 2 CICLISTI E 6 PERSONE DEGLI STAFF. SAGAN VINCE 10^ TAPPA LANCIANO-TORTORETO,… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO Giornata convulsa, ma il #Giro non si ferma: il punto da #Lanciano di @scantalupi - Gazzetta_it : VIDEO Giornata convulsa, ma il #Giro non si ferma: il punto da #Lanciano di @scantalupi - IlPedaleRosa : 'G.P. Ciclisti di Arcade' ad Arcade, il maltempo non frena lo sprint regale di Martina Alzini. Giulia Giuliani prim… - massi19731 : RT @sportli26181512: Parigi-Roubaix annullata per Covid: il coronavirus ferma l'edizione 2020: La 'Regina delle classiche' è stata cancella… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo ferma Ciclismo, si ferma anche Quintana: dovrà operarsi al ginocchio Quotidiano.net Ciclismo, si ferma anche Quintana: dovrà operarsi al ginocchio

Il ciclista dell'Arkea Samsic, come riporta Ansa, ha annunciato sul profilo twitter della federazione ciclistica colombiana l'esigenza di doversi fermare per un po' di tempo a causa di un problema al ...

Ciclismo: un altro ecuadoriano al Giro, nella bufera assolo di Narvaez

E’ la seconda vittoria di un corridore dell’Ecuador, dopo Caicedo sull’Etna. I big si controllano, Almeida sempre in rosa ...

Il ciclista dell'Arkea Samsic, come riporta Ansa, ha annunciato sul profilo twitter della federazione ciclistica colombiana l'esigenza di doversi fermare per un po' di tempo a causa di un problema al ...E’ la seconda vittoria di un corridore dell’Ecuador, dopo Caicedo sull’Etna. I big si controllano, Almeida sempre in rosa ...