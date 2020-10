Cassa integrazione e ferie pregresse da smaltire: quest’ultime prevalgono? (Di giovedì 15 ottobre 2020) Cassa integrazione e ferie pregresse da smaltire: quest’ultime prevalgono? Vogliamo qui di seguito occuparci di un’ipotesi pratica tutt’altro che remota, specialmente in questo ultimo periodo. Ci riferiamo alla possibilità che l’impresa ricorra all’ammortizzatore sociale, denominato “Cassa integrazione“, per salvare i dipendenti dal licenziamento, nelle circostanze di crisi dell’impresa o di riorganizzazione dell’attività. Può farlo però laddove i dipendenti abbiano già maturato giorni di ferie accumulati, e non ancora sfruttati? Ovvero si può anteporre il trattamento di integrazione salariale alle ferie? ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 15 ottobre 2020)da: quest’ultime? Vogliamo qui di seguito occuparci di un’ipotesi pratica tutt’altro che remota, specialmente in questo ultimo periodo. Ci riferiamo alla possibilità che l’impresa ricorra all’ammortizzatore sociale, denominato ““, per salvare i dipendenti dal licenziamento, nelle circostanze di crisi dell’impresa o di riorganizzazione dell’attività. Può farlo però laddove i dipendenti abbiano già maturato giorni diaccumulati, e non ancora sfruttati? Ovvero si può anteporre il trattamento disalariale alle? ...

Ultime Notizie dalla rete : Cassa integrazione 18 settimane in più di cassa integrazione o sgravio contributivo: cosa conviene di più Ipsoa La beffa di chi aspetta la cassa: “Mesi senza vedere un soldo”

I dipendenti di Giorgia Caramello, che fa impianti elettrici a Cuneo, da giugno si trovano in busta 300 euro: l’azienda paga le poche ore lavorate, poi c’è il buco della cassa integrazione, che per ...

